Pisada de luxo: Marina Ruy Barbosa surge com par de saltos brilhantes de R$ 8,5 mil

Marina Ruy Barbosa já se mostrou um ícone da moda por diversas vezes, por meio de seus looks eleitos em festas, eventos e trabalhos. Desta vez, não foi diferente para a atriz.

Para combinar com seu look todo de preto, a famosa resolveu calçar um par de saltos paetês. Outro detalhe, além de todo glamour na composição, está no valor do calçado. A plataforma prateada utilizada pela artista custa R$ 8.445 no portal de varejo da Fartech.

O par faz parte da grife Giambattista Valli, que a convidou para representar sua marca na Semana de Moda de Alta-Costura de Paris na semana passada.

Marina Ruy Barbosa na Semana da Moda de Alta-Costura em Paris

‘Marina in Paris’ foi real, pois a famosa recebeu um convite para representar a grife Giambattista Valli no desfile parisiense deste ano. A atriz surgiu no evento como noiva, toda de branco.

A famosa também desfilou com outras peças no evento, se provando mais uma vez como ícone da moda. Confira outros registros da atriz no evento francês:

Veja mais notícias sobre luxo e famosos:

Gkay em Paris

A Semana de Moda de Paris de 2023 contou com um combo de looks icônicos e memoráveis. Diversos artistas surgiram no evento com peças inusitadas, elegantes e duvidosas, segundo internautas que contemplaram registros do desfile.

Gkay em Paris: Esta foi a peça luxuosa usada pela famosa durante a Semana de Moda parisiense (Reprodução/Instagram @gessicakayane)

Na quarta-feira (25) passada, Gkay foi convidada para vestir uma peça de alta costura da estilista Iris Van Herpen. A comediante e influencer representou os looks de Van Herpen na semana da Alta-Costura e foi um dos destaques nas redes.

Nos dias anteriores, a influenciadora digital também esteve presente na ocasião fashion com combinações que ganharam destaque nas redes. Gkay recebeu diversos elogios pelos looks utilizados no evento.

Veja a passagem da comediante pelo evento: Gkay em Paris: Esta foi a peça luxuosa usada pela famosa durante a Semana de Moda parisiense