A cerimônia pode ter sido básica e intimista, mas o valor do look... nem tanto. Anitta compareceu ao casamento de um dos seus irmãos, Felipe Terra, que aconteceu nesta sexta-feira (20), no Rio de Janeiro e chamou a atenção com a peça escolhida. O vestido utilizado pela artista teve destaque também por sua avaliação no mercado.

Da grife Dolce & Gabbana, a peça de renda rosa utilizado pela artista custa US$ 7,4 mil, em torno de 38 mil R$. A cantora foi madrinha de casamento de Felipe e da noiva, Raphaela Martins, tendo sido acompanhada pelo outro irmão, Renan Machado.

Luxo matrimonial: Este é o vestido luxuoso usado em casamento por Anitta, de R$ 38 mil (Reprodução/Instagram)

Veja:

Ticiane Pinheiro e traje de banho glamuroso

Enquanto passeava nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro soube bem como aproveitar seu momento de lazer. A apresentadora de 46 anos de idade surgiu com um biquíni hot pants branco, conectado da parte inferior com a superior e publicou registros em suas redes sociais, na última quinta-feira (19).

Tendência: Maiô etéreo de Ticiane Pinheiro arranca elogios na internet; confira (Reprodução/Instagram @ticianepinheiro)

Ao compartilhar as fotos na internet, a publicação contou com diversos elogios de seus seguidores. A apresentadora elegeu um maiô bem elegante.

Com emojis de âncora, coração, sol e ondas, Ticiane Pinheiro escreveu “Bom dia” na legenda e recebeu diversas mensagens de carinho.

Além das respostas de bom dia dos internautas, muitos elogiaram Ticiane com “Linda”, “Deusa”, “Gata”, “Belíssima”, “Elegante”, entre outros adjetivos. A apresentadora esteve em um passeio em Santo André-Cabralia, na Bahia, ao lado do marido, César Tralli, e as filhas, Manu e Rafa.

