Romance e luxo: Bárbara Borges registra noite em hotel com Iran Malfitano após assumir namoro

No último fim de semana, Bárbara Borges, 43, e Iran Malfitano, 41, passaram a noite juntos em um hotel de frente à Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O casal de atores e ex-fazendeiros compartilhou o momento em suas redes sociais.

Em um hotel chique, houve diversos cliques da noite da ex-paquita com o ator. Os registros mostraram que o clima romântico perpetuou o passeio com piscina e flores.

“Um brinde ao amor com muitas flores”, registrou Babi em suas redes, com uma foto ao lado de Iran.

O casal se conheceu nos bastidores de ‘Malhação’ há 20 anos, mas se conectaram como casal recentemente. Eles assumiram o namoro no Réveillon e agora desfrutam do relacionamento apaixonadamente.

Embora os artistas tenham sido confinados na mesma edição de ‘A Fazenda’, em 2022, eles decidiram embarcar em um compromisso sério apenas depois do reality. Bárbara foi a campeã da edição e Iran ficou em terceiro lugar.

