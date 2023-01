Cristiano Ronaldo viaja à Arábia Saudita em jatinho de luxo

Cristiano Ronaldo chegou em Riad, capital da Arábia Saudita, em um jatinho luxuoso acompanhado dos filhos Cristiano Júnior, Alana, Eva Maria, Bella e Mateo e da mulher Georgina Rodríguez. Pronto para sua estreia pelo Al Nassr, a chegada do craque e sua família ocorreu nesta terça-feira (3).

Em suas redes sociais, Georgina compartilhou alguns registros de sua família alocados no jatinho de luxo. É possível se deparar com os assentos acolchoados, cama de casal e mobílias compondo o interior do avião.

Ao desembarcarem no destino, a mídia local registrou a descida da família, sendo possível ter uma noção do tamanho do jatinho do jogador. Cristiano Ronaldo, que jogava pelo Manchester United até a Copa do Mundo de 2022, agora faz parte do Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo has just landed in Riyadh ahead of his move to Al Nassr 🟡🛬 #Ronaldo



Second part of medical will be done on Tuesday, then he will be unveiled as new signing.



🎥 @ariyadhiah_br pic.twitter.com/a4vPUbaHFP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2023

Jatinho de luxo de Neymar antes da Copa do Mundo

Neymar recebeu mais um jato para agregar à sua coleção pouco antes de fazer as malas para a Copa do Mundo que ocorreu no ano passado. O Camisa 10 da Seleção Brasileira, que já conta com outras duas aeronaves, agora tem a oportunidade de voar em um Falcon 900LX para até 14 passageiros, segundo o UOL.

Conheça o novo jato de luxo de Neymar, adquirido antes da Copa do Mundo (Reprodução/Instagram @neymarjr | Dassault)

Além do novo modelo de jato na coleção do craque, Neymar conta com um jato Cessna Citation Sovereign e um helicóptero Airbus ACH145 chamado de ‘Batman’, devido a personalização realizada pelo fabricante a pedido do jogador.

Fabricado em 2011, seu jatinho novo passou para o nome de sua empresa Neymar Sport e Marketing Ltda. Em novembro de 2022. Trimotor, o avião tem a capacidade de comportar seis pessoas em camas reclinadas em voos.

Luxuoso e de primeira linha, o jatinho novo do craque conta com um sistema de conectividade de alta velocidade para que seja possível estar online durante voo.

O valor do jato é estimado a partir de U$S 44 milhões (por volta de R$ 235,7 milhões na cotação atual). Ficou curioso para saber mais detalhes? Confira abaixo:

