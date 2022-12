Resort de luxo: Galvão Bueno passa férias em acomodação de R$ 17 mil

Ao lado da esposa, Desireé Soares, Galvão Bueno se jogou nas férias com uma acomodação luxuosa e super aconchegante. Depois se seu trabalho durante a Copa do Mundo no Catar, o ex-locutor se hospedou com a companheira no resort Six Senses Laamu, nas Maldivas, local onde aproveitaram o Natal.

A área reservada no oceano foi um dos espaços escolhidos pelo casal, de 700 metros, exclusivo aos visitantes do local. Se classifica como uma das principais atrações da região.

Confira os registros:

Os visitantes também são possibilitados de desfrutarem de mergulho guiado com golfinhos, atividades aquáticas esportivas, spa e até mesmo “cinema na selva”, bem como outros tipos de atrações.

Localizada em Atol de Laamu, a ilha oceânica conta com um formato de anel e abarca uma acomodação de luxo. A diária mais barata do resort custa em torno de R$ 8,9 mil, já a mais cara sai por R$ 17,7 mil.

Veja mais notícias sobre luxo e famosos:

Cobertura que hospedou Gisele Bündchen é avaliada em R$ 31 milhões

Gisele Bündchen passou pelo Brasil no mês de novembro para recepcionar famosos durante campanha de uma marca de joias a qual representa.

Férias de Luxo: Gisele Bündchen se hospeda em cobertura avaliada em R$ 31 milhões (Reprodução/Redes Sociais)

Após o trabalho, a famosa resolveu direcionar seu momento de descanso em uma cobertura duplex em Santa Catarina. A supermodelo resolveu passear com os filhos e tirar alguns dias de férias após seus trabalhos.

Segundo uma imobiliária da cidade, uma cobertura duplex como a que Gisele se hospedou com os filhos, está avaliada em R$ 31 milhões. Com 665 m² de área privativa, o imóvel conta com cinco suítes, sete banheiros, quatro vagas na garagem, piscina privativa, além de uma jacuzzi.

O duplex luxuoso selecionado pela supermodelo fica em Itajaí, Santa Catarina. Confira mais detalhes e fotos no link abaixo:

Veja: Férias de Luxo: Gisele Bündchen se hospeda em cobertura avaliada em R$ 31 milhões