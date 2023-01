Animal de luxo: Gata de Taylor Swift é avaliada em mais de R$ 500 milhões, sendo o terceiro pet mais rico do mundo

Olivia Benson, a gatinha da cantora Taylor Swift, é o terceiro animal de estimação mais rico do mundo. A informação veio do site All About Cats, que trouxe um ranking nomeado como: The Ultimate Pet Rich List, classificando a fortuna dos bichinhos.

O animal da cantora internacional conta com um patrimônio de US$ 97 milhões, ultrapassando a marca de R$ 500 milhões na conversão atual.

Ranking de pets e seus patrimônios

À frente de Olivia, o primeiro lugar do ranking é ocupado por Gunther VI, o cãozinho da Gunther Corporation, com o patrimônio herdado de US$ 500 milhões. Em segundo lugar, se encontra a gata Nala Cat, a pet influencer avaliada em US$ 100 milhões.

Depois de Olivia, se encontram os animais de estimação da apresentadora Oprah Winfrey, que somam US$ 30 milhões juntos. O All About Cats aponta que o pet de Taylor Swift conta com sua fortuna por meio da linha de produtos para gatos com o seu nome, além de suas participações nos clipes da cantora e em trabalhos publicitários.

Método de pesquisa animal

Segundo o All About Cats, a pesquisa foi realizada por meio de análises dos perfis dos animais no Instagram. As ações de seguir, curtir e engajar foram levadas em consideração para mensurar o quanto tais contas na rede social poderiam converter em receita.

Os patrimônios dos pets também foram contabilizados, bem como as possíveis heranças a ser recebida pelos animais de estimação, como o caso do cãozinho Gunther VI.

