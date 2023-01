Luxo e glamour: Marina Ruy Barbosa surge com vestido brilhante para festa em Noronha (Reprodução: Agência BrazilNews / Elas no Tapete Vermelho)

Para entrar com o pé direito em 2023, Marina Ruy Barbosa se direcionou a uma viagem à Fernando de Noronha, em Pernambuco. A atriz, de 27 anos, compartilhou diversos registros em suas redes sociais, nesta quarta-feira (4), em relação ao passeio.

Em seus stories do Instagram, Marina não deixou de registrar o belíssimo local, bem como foto ao lado de amigos em jatinho. Contudo, umas coisas que chamou a atenção, foi o look selecionado pela artista.

A atriz surgiu em alguns cliques que revelam um vestido azul brilhante e cristalino. A malha metálica veio acompanhada de uma bolsinha preta transversal com detalhes também brilhosos para compor o look. Marina Ruy Barbosa foi uma das poucas famosas que não compartilhou fotos de sua virada de ano.

