Anitta faz ‘descontão’ para vender mansão de luxo

Anunciada há mais de três meses, a mansão de Anitta continua disponível no mercado imobiliário. Com o foco em repassar o imóvel, a cantora e sua família resolveram trocar de corretor para, finalmente, conseguir vender a casa o mais rápido possível. O espaço fica localizado em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com o Extra, o valor atual da casa é de R$ 11,5 milhões, sendo R$ 500 mil a menos em relação ao preço definido no início. Renan Machado, irmão e sócio da Anitta, postou um vídeo com a presença do novo corretor imóvel. De acordo com ele, “Agora a gente vende essa casa”.

A casa conta com 1.200 metros quadrados de área construída e será repassada sem os móveis e objetos pertencentes à artista. A mansão também aloca quatro suítes, sala de jantar, sala de estar, sauna, closet, piscina e um jardim extenso.

O ambiente da cantora se popularizou nas redes por conta dos que já frequentaram a casa. Anitta já gravou clipes e deu festas memoráveis na mansão. A cantora Camilla Cabello também já se hospedou no lar da artista, além da vencedora do BBB 21, Juliete Freire.

Espaços na casa de Anitta

Segundo o Extra, a área comum do condomínio tem salão de festas, quadras poliesportivas, campo de futebol, academia de ginástica, quadra de tênis, sala de pilates e até um octógono de MMA.

Na parte externa da mansão, onde Anitta já deu diversas festas, tem piscina aquecida, churrasqueira, spa particular e um enorme jardim onde seus cães costumam transitar.

Na casa, há uma parede de quase sete metros que estampa imagens de Marilyn Monroe, Rolling Stones, Frida Kahlo, Madonna e da própria Anitta.

Confira imagens do imóvel da cantora:

