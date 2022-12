Presente de luxo: Cristiano Ronaldo recebe carro luxuoso de Natal de R$ 3,4 milhões da esposa Georgina Rodríguez

Mesmo sem a tão sonhada taça da Copa do Mundo de 2022, ainda assim Cristiano Ronaldo recebeu um grande presente da esposa. Neste Natal, ninguém ficou sem mimos. Georgina Rodríguez, de 28 anos, presentou o jogador da Seleção Portuguesa, de 37 anos, com um Rolls Royce Phantom conversível.

O valor do carro gira em torno de R$ 3,4 milhões. Em clima festivo, Georgina compartilhou um registro em seu Instagram em que mostra a reação de Cristiano Ronaldo ao receber o presente. O jogador se revela surpreso e contente com o grande mimo natalino.

Depois de sugerir que o marido entrasse no automóvel, Cristiano explorou o interior com os filhos. O carro de luxo conta com um teto conversível e peças de alta qualidade. Embora a tão sonhada taça não tenha chegado, sem presente o jogador não ficou.

“Quem aqui é louco por carros?” Foi a pergunta realizada por Nicole Bahls em suas redes, após compartilhar o registro de sua nova aquisição: uma personalização em seu carrão luxuoso avaliado em R$ 519 mil. Para fãs de carrões, o automóvel personalizado pode ser um investimento dos sonhos.

Aquisição de luxo: Nicole Bahls exibe ‘carrão’ personalizado de R$ 500 mil (Reprodução/Instagram)

Em suas redes, a modelo e apresentadora de TV falou sobre a mudança que sua Land Rover passou, resultando em acabamento com banco de couro e, segundo ela, materiais de primeira mão.

“Realização de um sonho. Estou muito feliz com o meu carro”, disse ela. A expressão “quem pode, pode” nunca foi tão presente depois de compartilhar os registros nas redes.

