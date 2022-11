Vestido de luxo: De férias no Japão, Anitta surge com peça de R$ 18 mil reais (Reprodução/Instagram @anitta)

De férias, Anitta soubre realmente aproveitar o momento enquanto esteve no Japão ao lado de suas amigas Lexa e Lele Pons. Mas uma das coisas que chamou a atenção foi seu vestido luxuoso de grife clicado em uma de suas fotos.

Além de Lexa, a cantora também estava acompanhada da influenciadora norte-americana Hannah Stocking em seus registros publicados nesta segunda-feira (28). A ‘Girl From Rio’ posou para as fotos com um vestido da Versace que custa R$ 18 mil reais na plataforma oficial de vendas da marca.

Nos comentários das fotos, Anitta foi aclamada pelos fãs, como de costume. Os seguidores da cantora não deixam passar uma oportunidade para elevar a diva internacional. “Linda”, “perfeita”, “rainha”, “musa” e “deusa” foram alguns dos comentários postados no registro da artista.

Confira os registros em carrossel:

