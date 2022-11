Confira a mansão luxuosa comprada por Gisele Bündchen por R$ 62 milhões perto de ex

Gisele Bündchen, a supermodelo de 42 anos de idade, comprou uma mansão milionária perto da casa do ex-marido Tom Brady, Em Miami (Flórida), segundo informações do TMZ. De acordo com o portal, a apuração constatou um valor de US$ 11,5 milhões pago pela famosas, cerca de R$ 62 milhões na cotação atual.

A residência adquirida por Gisele fica localizada do outro lado do riacho onde o jogador de futebol americano está construindo uma casa. De acordo com o TMZ, fontes ligadas ao casal afirmaram que Tom sabia da compra de Gisele, pois tornaria mais fácil a coparentalidade e locomoção dos filhos de uma residência para outra.

Casa de Gisele e de Tom Brady. (Reprodução)

Casa de Tom Brady. (Reprodução)

A casa de Gisele tem por volta de 614 m², com direto a home theater, uma academia e uma sala de jogos para as crianças.

Casa de Gisele. (Reprodução)

Mansão comprada antes do anúncio da separação

No início do ano, Gisele Bündchen saiu da mansão em que vivia com o jogador de futebol americano Tom Brady para uma casa menor. Segundo o New York Post, o valor do imóvel foi de US$ 1,25 milhões (cerca de R$ 6,7 milhões na cotação atual).

Confira nova mansão luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação (Reprodução)

A casa fica na região de Surfside, também em Miami, na Flórida, a mesma região em que a supermodelo adquiriu a nova casa próxima ao ex.

Se tratando do imóvel comprado no início do ano, a modelo brasileira teria adquirido a casa em fevereiro de 2022, antes de anunciar oficialmente o divórcio com o jogador de futebol americano, Tom Brady.

Com cerca de 145 m², a mansão segue o padrão médio das casas estadunidenses, sendo composta por três banheiros, três quartos e uma sala de jantar com ilha de mármore, além de contar com abertura para a área externa da casa.

