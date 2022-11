Ensaio radical e de luxo: Marina Ruy Barbosa surge morena e tatuada em revista

Em uma sessão de fotos publicada na sexta-feira (11) por Marina Ruy Barbosa, a atriz surgiu em um ensaio ousado e radical para a revista Bazar. Com a legenda “Versões de mim” compartilhada na rede, a artista assumiu diversas facetas para os cliques.

Em uma série de registros, a atriz aparece fazendo topless, tatuada, cabelo curto, morena do cabelo longo e loira. Desta vez, a ruiva deixou um pouco de lado a verdadeira tonalidade de seus fios para trazer um conceito diferenciado.

“Ser fotografada, para mim, é me despir da própria personalidade e encarnar outros personagens. São versões possíveis da Marina também”, disse Marina Ruy Barbosa ao posar para a Harper’s Bazaar Brasil.

Aos 27 anos, a ruiva é conhecida no ramo artístico na televisão em novelas, mercado publicitário e grife própria, além de toda autenticidade.

Abertura de loja de roupas em São Paulo

No início deste mês, Marina Ruy Barbosa anunciou a abertura das postas de sua mais nova unidade da loja de roupas, Ginger, em São Paulo. A loja física da grife fica localizada no Shopping Cidade Jardim.

Anteriormente, a loja da artista só tinha espaço físico no Rio de Janeiro. Contudo, em setembro Marina avisou que em breve reservaria o espaço paulista.

“Finalmente nossa loja física pra vocês em São Paulo! Ginger in the house no Shopping Cidade Jardim a partir de novembro. Muito feliz e realizada em finalmente compartilhar essa novidade com vocês!”, escreveu a atriz em seu Instagram na época.

Marina não pode deixar de registrar o momento. Em seu Instagram, Marina surgiu com o look moderno preto com transparência, um par de brincos de argola e uma plataforma afivelada meia-pata bordô, além de uma bolsa amarela com nó na alça.

“Oi, São Paulo, Ginger está de portas-abertas no Shopping Cidade Jardim e estou apaixonada no quão lindo ficou nosso cantinho fixo em SP. Ansiosa para encontrar todos vocês lá!”, divulgou a empresária.

Veja mais notícias sobre famosos e vida de luxo:

Tickets de luxo? Ingressos para shows de Adele em Las Vegas são repassados por mais de R$ 230 mil

Luxo: Marina Ruy Barbosa abre loja de roupas em SP e anuncia: ‘De portas abertas’

Luxo em Maldivas: Eliana se hospeda em resort com diárias de até R$ 206 mil

Mansão luxuosa: Sthefany Brito coloca casa comprada de jogador do Flamengo à venda por R$ 14 milhões