Tickets de luxo? Ingressos para shows de Adele em Las Vegas são repassados por mais de R$ 230 mil

Para os fãs da cantora internacional Adele, memória afetiva também é motivo de luxo. Com o rápido esgotamento de ingressos para a primeira fila no primeiro show de residência da artista em Las Vegas, os tickets estão sendo repassados por até R$ 232 mil nas plataformas de revenda.

A cantora estará em turnê na cidade e terá ao menos 32 apresentações musicais. Para os que desejam pagar mais barato pelos ingressos, o preço está por volta de R$ 2,9 mil para o show de uma hora e meia e conta com a locação na última fileira do teatro Colosseum, do hotel Caesars Palace, na Las Vegas Boulevard.

Os fãs dispostos a adquirir ingressos caros poderão tentar comprar na plataforma de revenda Stub Hub para a abertura do ‘Weekend With Adele’ no dia 18 de novembro.

Haja vista o rápido esgotamento na plataforma de venda oficial, adquirir os tickets por meio dos sites de revenda é a única opção de acompanhar a cantora em um de seus shows. Os sortudos da vez, que garantiram a primeira leva, pagaram entre R$ 377 a R$ 3 mil.

Os que adquirirem ingressos pelo valor de R$ 230 mil são a prova de que não medem esforços para presenciar a sonoridade e talento de Adele nos palcos.

Em um evento beneficente realizado na Califórnia em um sábado (22) de outubro, Beyoncé leiloou o primeiro par de ingressos por US$50, com acesso a visita nos bastidores do show, através de Tina Knowles-Lawson, mãe da artista. O valor chega a quase 260 mil na cotação atual.

Turnê de luxo? Beyoncé leiloa primeiros ingressos de show por R$ 260 mil

O anúncio foi realizado pela diva do pop enquanto passava pelo Werable Art Gala, evento organizado por Tina e pelo marido Richard Lawson.

O intuito é trabalhar na arrecadação de fundos para apoio de programas artísticos da Where Art Can Occur Theatre Centre (WACO).

