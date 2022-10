Puro Luxo: Tudo sobre colar de R$ 1 milhão utilizado por Bruna Marquezine em première de ‘Adão Negro’

Bruna Marquezine deu o que falar durante a pré-estreia do filme ‘Adão Negro’ nesta quarta-feira (12), em Nova York, nos Estados Unidos. Ao lado de seu par romântico do longa de super-heróis da DC Comics, ‘Besouro Azul’, a artista representou no look e nos acessórios.

Fofos! Bruna Marquezine e Xolo Maridueña na premiere de #AdaoNegro. pic.twitter.com/ydJI80M3by — PAN (@forumpandlr) October 13, 2022

Acompanhada do ator Xolo Maridueña, a atriz brasileira surgiu com um conjunto social de terno, colete e blazer, seguidos de uma calça branca da grife Alexandre Vauthier. Além do seu look ostensivo, Bruna chamou a atenção com o uso de suas joias.

Alocado em seu pescoço, Marquezine utilizou uma joia da grife Tiffany & Co., parte de uma coleção inspirada em Jean Schlumberger. A peça em questão é avaliada em US$ 185 mil dólares, com a conversão para o real se aproximando de R$ 1 milhão.

A joia utilizada pela atriz faz parte de uma campanha recente da marca, protagonizada por Beyoncé através de um clipe. Com pequenos “xs” cravejados e 755 diamantes que foram trabalhadas por cerca de 80h pelos artesãos, a peça compõe a nova coleção da grife.

Além do colar, Bruna selecionou um belo par de brincos de platina e ouro 18k, avaliados em US$ 75 mil, chegando a R$ 400 mil.

Veja mais notícias sobre famosos:

Campanha milionária de joias

Puro luxo: Beyoncé surge com anel de diamante mais de 2 milhões de dólares e colar de 185 mil em campanha (Reprodução/Divulgação: Tiffany & Co.)

Depois de lançar o álbum de estúdio Renaissance, Beyoncé protagonizou um filme da nova campanha “Lose Yourself in Love” da joalheria Tiffany & Co., que revela uma festa inspirada no Studio, de Nova York, em estilo anos 70.

Com a trilha sonora “Summer Renaissance”, parte do mesmo álbum da cantora lançado recentemente, o clipe revela uma “vibe dançante” com destaques nas joias da marca.

A cantora aparece no clipe liderando o palco que remete às famosas discotecas dos anos 70, portada de joias. Beyoncé surge com um anel em platina com um diamante de mais de 10 quilates, avaliado em US$ 2,050,000.0, além de um colar de US$ 185 mil criado para a campanha da grife.

Para acompanhar a performance do filme, a artista usou muito brilho em seu look, fazendo combinação com a utilização das joias. Ficou curioso para conferir as peças? Clique no link abaixo!