Turnê de luxo? Beyoncé leiloa primeiros ingressos de show por R$ 260 mil

A volta em turnê mundial da diva do pop, Beyoncé, está mais que confirmada para 2023. Contudo, não se trata apenas de um retorno aos palcos, mas sim uma volta de muito valor – literalmente.

Em um evento beneficente realizado na Califórnia neste sábado (22), a cantora leiloou o primeiro par de ingressos por US$50, com acesso a visita nos bastidores do show, através de Tina Knowles-Lawson, mãe da artista. O valor chega a quase 260 mil na cotação atual.

O anúncio foi realizado por Beyoncé durante passagem no Werable Art Gala, evento organizado por Tina e pelo marido Richard Lawson. O intuito é trabalhar na arrecadação de fundos para apoio de programas artísticos da Where Art Can Occur Theatre Centre (WACO).

Detalhes dos ingressos leiloados

A turnê anunciada deverá ocorrer entre junho e setembro de 2023. Durante o leilão no evento, Blue Ivy e Jay Z (filha e marido de Beyoncé) estiveram presentes no local. Embora houvesse outros tipos de itens, o destaque da noite foi o par de ingressos para o show da diva do pop, com o valor inicial de US$ 20 mil. Além disso, os portadores dos tickets teriam a possibilidade de ver a artista em qualquer um dos shows onde ela se apresentará.

Além disso, estão inclusas duas passagens aéreas de primeira classe, acomodação de três noites em um dos hotéis da rede Marriott e a chance de visitar os bastidores sendo guiado pela mãe da cantora.

O primeiro lance dos ingressos foi de US$45 mil, finalizado com o valor de US$50 mil, segundo stories de um insider. Embora a turnê tenha sido oficializada pela cantora para o ano de 2023, ainda não há informações sobre os destinos dos shows. Isso sim é um ingresso de luxo!

