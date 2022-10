Gioconda Ruy, mãe de Marina Ruy Barbosa, adquiriu um imóvel luxuoso recentemente. O valor da mansão foi de R$ 5,5 milhões paga à vista, segundo informações do portal EXTRA.

Localizada no condomínio Alphaville, no Rio de Janeiro, o imóvel é um duplex composto por uma geometria contemporânea. Com 731 m² de área construída em 600 m² de terreno, a fachada apresenta a ausência de muros e uma ambientação verde bem natural.

A mansão conta com duas áreas de lazer: uma enorme piscina semicoberta e um grande jardim no térreo e a outra parte localizada no topo da casa – onde a piscina de borda infinita foi construída.

No interior da mansão, a residência comporta quatro quartos com dois deles sendo suítes – uma delas master com closet e home office alocado, sala de TV – além de uma sala integrada com a cozinha no formato de ilha.

Inicialmente, houve boatos de que o imóvel foi presente da filha para a mãe. Contudo, Gioconda afirmou ao programa ‘A Tarde é Sua’, da Rede TV, que a casa foi paga por ela e o marido.

Segundo o EXTRA, a mensalidade do condomínio é de R$ 1,9 mil e o IPTU anual está em torno de R$ 25 mil. A mansão em questão era do dono de uma universidade, antes de ser comprada para Gioconda.

Confira as fotos:

Mansão de luxo: Confira fotos do imóvel da mãe de Marina Ruy Barbosa de R$ 5,5 milhões (Reprodução)

Mansão à venda da ‘Girl From Rio’

Mansão milionária: Anitta coloca casa de luxo de R$ 12 milhões à venda no Rio; confira os espaços (Reprodução)

Em meio a aquisições e repasses no círculo dos famosos, foi a vez de Anitta no mercado imobiliário. A cantora colocou sua mansão à venda na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A casa da artista já foi explorado na mídia diversas vezes por conta dos espaços e hóspedes convidados.

Anitta também já gravou clipes e deu festas memoráveis na mansão. A cantora Camilla Cabello já se hospedou na casa de Anitta, bem como a vencedora do BBB 21, Juliete Freire.

O terreno tem 620 m² de área construída, com a assinatura de Amanda e Paula Ambrósio no projeto de decoração. A mansão é avaliada entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões.

A residência da artista mescla diversos estilos decorativos, quarto do sexo, quadros, entre outros detalhes. Ficou curioso para conferir? Confira no link abaixo.