A casa de Daniela Mercury pode se tornar o sonho de consumo de muita gente! Com 1000 m² de área e vista para o Oceano Atlântico em todos os quartos, a casa da cantora fica localizada em Salvador, capital da Bahia. A artista divide seu lar com sua esposa e três filhas, onde desfrutam do ambiente luxuoso: o refúgio baiano.

De acordo com o Decortiles, o projeto decorativo da mansão inclui detalhes que conferem a personalidade das moradoras, com peças de revestimentos escolhidas por elas. Com a assinatura dos arquitetos André Sá e Francisco Mota e com interior de David Bastos, a casa reproduz o local onde Daniela nasceu e cresceu.

Com ambiente clean e elegante, a casa da artista mistura decoração colonial e contemporânea. “Adoro o conceito do estilo barroco e a beleza colonial dos azulejos. Meu desejo era me sentir em uma casa portuguesa, já que sou filha de portugueses”, diz a cantora.

Morar em uma casa que remete à infância e ao mesmo tempo ao luxo é realmente algo de se almejar. Ambientes espaçosos de estar, estúdio de dança, suíte de casal, fachada sofisticada, decorações luxuosas e muito outros elementos compõem a mansão de Daniela Mercury e sua família.

Confira as fotos da mansão de luxo:

Refúgio baiano de luxo: Conheça a mansão de Daniela Mercury (CELIA SANTOS/Divulgação/Decortiles)

Michel Teló e antiga casa luxuosa de Bruna Marquezine

Sonho de luxo: Conheça a mansão que Bruna Marquezine vendeu a Michel Teló (Reprodução/Instagram)

Com 890 m² de área, dentro de um condomínio de luxo fechado, a casa de Michel Teló e Thais Fersoza já pertenceu a Bruna Marquezine antes de a casa de ser comprada da atriz.

A mansão fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em um condomínio fechado conhecido pela presença de diversos famosos. Além da passagem de Bruna Marquezine e do atual proprietário, Michel Teló, também moram André Marques, Juliana Paes, entre outras celebridades, segundo o GLOBO.

Bruna Marquezine comentou sobre sua negociação com cantor sertanejo no podcast ‘Quem pod, pod’, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A artista falou sobre a motivação que a levou repassar o imóvel.

“Eu vendi feliz da vida, porque a casa realmente era muito grande, porque eu comprei aquela casa pensando muito na minha família, porque a minha família é muito grande, o meu pai é o caçula de 9 irmãos, e a gente sempre gostou de reunir todo mundo, só que depois que meus avós faleceram a minha família deu uma desmembrada, porque os meus avós eram pilares”, disse ela no podcast.

Ficou curioso para saber dos detalhes? Abaixo você confere os registros da mansão:

Veja mais: Sonho de luxo: Conheça a mansão que Bruna Marquezine vendeu a Michel Teló