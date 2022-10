Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay Z, dá lance de R$412 mil em par de brincos luxuosos durante leilão

Com apenas 10 anos de idade, Blue Ivy já mostra que tem poder aquisitivo em leilões. Durante o Wearable Art Gala, evento beneficente organizado por Tina Knowles, mãe de Beyoncé, neste último sábado (22), na Califórnia, a pequena famosa ganhou a atenção para si.

Filha de Jay Z e Beyoncé, Blue Ivy deu o lance de US$80 mil em um par de brincos de diamante Lorraine Schwartz. Na cotação atual, o valor pode chegar a cerca de R$412 mil. É muito poder aquisitivo!

A avó da pequena famosa, Tina Knowles, esteve ao lado de Keke Palmer no palco como as leiloeiras da noite. Foi uma surpresa notar que Blue Ivy iniciou seus lances durante o evento. Contudo, não foi a primeira vez em que a filha do casal de famosos participa de um leilão. Em 2019, foi ofertado o valor de US$ 19 mil (valor que ultrapassa R$ 100 mil) em outro item no mesmo evento.

Beyoncé, co-presidente honorária do Werable Art Gala, juntamente com a irmã Solange Knowles, esteve presente no local na noite do sábado. A famosa realizou um leilão polêmico e caro, com direto a anúncio de turnê mundial para 2023.

Leilão de ingressos por R$260 mil para turnê mundial

Durante o mesmo evento beneficente, Beyoncé leiloou o primeiro par de ingressos de sua turnê mundial por US$50, com acesso a visita nos bastidores do show, com Tina Knowles-Lawson sendo a guia. O valor chega a quase 260 mil na cotação atual. A turnê anunciada deverá ocorrer entre junho e setembro de 2023.

De fato, um dos maiores destaques da noite foi o par de ingressos para o show da diva do pop, com o valor inicial de US$ 20 mil. Além disso, os portadores dos tickets teriam a possibilidade de ver a artista em qualquer um dos shows onde ela se apresentará.

No prêmio estão inclusas duas passagens aéreas de primeira classe, acomodação de três noites em um dos hotéis da rede Marriott e a chance de visitar os bastidores sendo guiado pela mãe da cantora.

O primeiro lance dos ingressos foi de US$45 mil, finalizado com o valor de US$50 mil, segundo stories de um insider.

Veja notícias sobre luxo e famosos: