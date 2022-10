Descontos milionários também existem. Kourtney Kardashian e Travis Barker adquiriram o primeiro imóvel juntos depois de se casaram. A mansão do casal, que antes pertencia ao apresentador Conan O’Brien, está localizada em Carpinteria, uma cidade na Califórnia, perto de Santa Barbara.

De acordo com informações do TMZ, a empresária e o baterista do Blink-182! tiveram um grande desconto no fechamento da compra. Inicialmente, a casa era vendida à US$ 16,5 milhões, cerca de R$ 87,7 milhões na cotação atual. Após negociação, o imóvel foi repassado por US$ 14,5 milhões, equivalente a R$ 77 milhões, resultando no desconto de R$ 10 milhões.

Os espaços da casa são repletos de instalações. Com dois imóveis no terreno, a casa principal comporta dois quartos e um banheiro, sala de jogos, academia, closet, lavabo e espaço para alocar as pranchas de surf.

Na segunda casa, há uma suíte no andar de baixo. Por outro lado, existe uma cobertura no andar de cima com sala de estar, cozinha, banheiro e um quarto com deck, além das belas vistas para as montanhas. Na parte de fora da mansão, há também uma garagem para dois carros elétricos.

Em 2015, a casa foi vendida por US$ 7,9 milhões quando comprada por O’Brien. Com 200 m², a mansão está posicionada à beira-mar com vista ao oceano.

Confira fotos do imóvel:

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões (Reprodução)

Veja notícias sobre luxo e famosos:

Detalhes sobre mansão de Angélica e Luciano Huck

Sonho de consumo: Detalhes sobre mansão luxuosa de Angélica e Luciano Huck, poltrona de R$ 30 mil e muito mais (Reprodução/Instagram)

O casal de apresentadores brasileiros vive onde seria o sonho de consumo de muita gente. Com a mansão localizada em Joá, bairro do Rio de Janeiro, o imóvel está presente em um terreno de 4,2 mil m², contendo 16 quatros grandes com seis suítes, salas de cinema, festa e jogos, academia, galeria de arte, além de um espaço gourmet e brinquedoteca para os filhos do casal.

Na mansão da família dos famosos também há uma poltrona de mais de R$ 30 mil. Ficou curioso para saber dos detalhes e conferir imagens? Clique no link abaixo: