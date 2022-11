Luxo: Marina Ruy Barbosa abre loja de roupas em SP e anuncia: ‘De portas abertas’

Marina Ruy Barbosa já mostrou que é uma figura completamente imersa no mundo da moda. Desta vez, não poderia ser diferente. A atriz e empresária, de 27 anos, completou dois anos com sua marca de roupas, Ginger, e trouxe uma novidade aos seguidores nesta segunda-feira (7).

A ruiva abriu as postas da primeira loja da Ginger em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim. Anteriormente, a loja da artista só tinha espaço físico no Rio de Janeiro. Contudo, em setembro Marina avisou que em breve reservaria o espaço paulista.

“Finalmente nossa loja física pra vocês em São Paulo! Ginger in the house no Shopping Cidade Jardim a partir de novembro. Muito feliz e realizada em finalmente compartilhar essa novidade com vocês!”, escreveu a atriz em seu Instagram na época.

Com a abertura das portas da Ginger em SP, a atriz não deixou de marcar presença e registrar o momento, como publicado por ela nesta segunda-feira (7). Marina surgiu com o look moderno preto com transparência, um par de brincos de argola e uma plataforma afivelada meia-pata bordô, além de uma bolsa amarela com nó na alça.

“Oi, São Paulo, Ginger está de portas-abertas no Shopping Cidade Jardim e estou apaixonada no quão lindo ficou nosso cantinho fixo em SP. Ansiosa para encontrar todos vocês lá!”, divulgou a empresária.

Composição luxuosa em evento da Forbes

Presente no universo fashionista, Marina Ruy Barbosa costuma surgir em eventos com combinações marcantes. Na quarta-feira (2), a atriz chamou a atenção com seu look assinado pela famosa grife Gucci.

A artista escolheu um cropped branco com ombreiras, avaliado em torno de R$ 11, 5 mil, além de uma saia preta de renda. Para complementar o look, Marina comportou um par de brincos verdes que custam R$ 9,7 mil e um par de luvas que combinam com a saia, em torno de R$ 2,5 mil.

Em posição de apresentadora no evento, a ruiva representou!

