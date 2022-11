Com a mansão à venda em Beverly Hills, nos EUA, Kylie Jenner e Travis Scott resolveram repassar o imóvel pelo valor de US$ 21,9 milhões, cerca de R$ 114,3 milhões na cotação atual. O casal de socialite e rapper listou a casa e os registros revelam uma verdadeira habitação de luxo.

Localizada no bairro de Benedict Canyon, a mansão colocada à venda pela dupla fica nas montanhas acima de Beverly Hills. Com quase mil metros quadrados, o imóvel conta com: sete quartos, oito banheiros completos e dois lavabos. Vale lembrar que, quando adquirido em 2018, o valor pago pela casa foi de US$ 13,5 milhões, por volta de R$ 70 milhões na cotação atual.

Na parte de cima da mansão, a casa comporta o quarto principal com uma área de estar e varanda privativa e uma belíssima vista à cidade e do cânion. Com closets duplos, lareira, TV de tela plana, banheiros duplos e banheira de imersão, a casa não esconde o luxo.

Há também uma luxuosa sala de cinema, salão com bilhar e um bar de mármore integrado, sala de estar, garagem para três carros e uma imensa piscina no imóvel. O local também comporta seis quartos adicionais com banheiros privativos alocados.

Abaixo você confere registros do imóvel:

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realter)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Realtor)

Veja mais notícias sobre famosos e vida de luxo:

Compra de imóvel no sobrenome Kardashian

A movimentação imobiliária na família Kardashian está mais que viva! Enquanto alguns repassam seus imóveis – como no caso de Kylie e Travis Scott – Kourtney Kardashian e Travis Barker fizeram o processo inverso.

O casal de celebridades comprou a primeira casa juntos após se casarem. A mansão da dupla, que antes pertencia ao apresentador Conan O’Brien, está localizada em Carpinteria, uma cidade na Califórnia, perto de Santa Barbara.

A empresária socialite e o baterista do Blink-182! tiveram um desconto no fechamento da compra. Inicialmente, a casa era vendida à US$ 16,5 milhões, cerca de R$ 87,7 milhões na cotação atual.

Após negociação, o imóvel foi repassado por US$ 14,5 milhões, equivalente a R$ 77 milhões, resultando no desconto de R$ 10 milhões. A casa conta com diversas instalações. Ficou curioso para conferir os registros? Clique no link abaixo:

Confira: Casa dos sonhos: Conheça a mansão luxuosa de Kourtney Kardashian e Travis Barker, comprada com desconto de R$ 10 milhões