Pose e grife: Marina Ruy Barbosa surge com composição luxuosa de R$ 23,7 mil em evento; confira (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

Além de seus trabalhos na televisão e publicidade, Marina Ruy Barbosa também é conhecida por looks chiques e luxuosos elegidos nos eventos por onda passa. Desta vez, não foi diferente para a atriz.

Marina chamou a atenção de seus seguidores nesta quarta-feira (2), ao posar com um vestido ‘pra lá’ de chique, assinado pela famosa grife de luxo Gucci.

A artista escolheu um cropped branco com ombreiras, avaliado em torno de R$ 11, 5 mil, além de uma saia preta de renda. Para complementar o look, Marina comportou um par de brincos verdes que custam R$ 9,7 mil e um par de luvas que combinam com a saia, em torno de R$ 2,5 mil.

Quando se trata de ousar de combinações luxuosas, peças no guarda-roupa da artista é o que não falta...

O evento, que se tratava de uma comemoração de 10 anos da Forbes, contou com diversos artistas. Além da apresentação de Marina Ruy Barbosa, estavam presentes: Isabelle Drummond, João Guilherme, Lívian Aragão e Schynaider Moura.

Servindo glamour na composição

Além de um closet com confecções luxuosas, Marina Ruy Barbosa resolveu imprimir seu nome ao lado de uma famosa marca de joias em lançamento. Em parceria, a atriz lançou uma coleção na noite do dia 19 de outubro, no hotel Rosewood, em São Paulo.

A ruiva elegeu um conjunto de corset brilhante, além de comportar a saia azul com fenda, revelando uma abertura do look.

Confira:

Mesmo tendo sido rosto de diversas campanhas, entre outras atuações no mercado publicitário, a atriz explicou que não se enxerga como uma modelo profissional.

“Não me considero modelo. Fotografar é algo divertido e acaba sendo um personagem, mas fico até com vergonha de me colocar nesse lugar, porque existem tantas modelos realmente, que essa é a profissão… mas fico muito feliz de ter essas oportunidades, me divertir e descobrir personagens, e ter minha foto na Times Square é emocionante”, disse ela em entrevista à Quem.