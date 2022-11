Mansão luxuosa: Sthefanu Brito coloca casa comprada de jogador do Flamengo por R$ 14 milhões (Reprodução/Instagram @sthefanybrito e EXTRA.)

Sthefany Brito colocou sua mansão à venda por R$ 14 milhões, de acordo com o portal Extra. A atriz colocou a casa no mercado imobiliário em que vive com o marido, o empresário Igor Raschkovsky, o filho Antonio, de 2 anos de idade, além de três cachorros.

Situado em um condomínio de luxo na Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a casa compartilha a vizinhança com outros famosos que também têm imóveis no local. Dentre eles estão: Jade Picon, Gabigol e Edmundo.

Anteriormente, a casa era do jogador do Flamengo, Bruno Henrique, tendo sido repassada pelo valor de R$ 10 milhões cerca de dois anos atrás. Sthefany deseja se mudar para o Itanhangá, também na Zona Oeste do Rio e não muito longe de onde habita nos dias de hoje.

A casa à venda conta com piscina e um enorme jardim de mais de 300 m². O quarto de Antonio, filho único da atriz, teria sido todo decorado pouco antes de a criança nascer.

Confira as fotos:

Mansão luxuosa: Sthefanu Brito coloca casa comprada de jogador do Flamengo por R$ 14 milhões (Reprodução/EXTRA.)

Mansão luxuosa: Sthefany Brito coloca casa comprada de jogador do Flamengo por R$ 14 milhões (Reprodução/EXTRA.)

Veja mais notícias sobre famosos e vida de luxo:

Apê luxuoso de Karoline Lima

Na última quinta-feira (10), Karoline Lima deu detalhes seu mais novo apê em suas redes. A influenciadora, de 26 anos, voltou ao Brasil e fez um tour em sua casa, local onde passará a viver com a filha Cecília, de quatro meses, também filha de seu ex-parceiro, o zagueiro Éder Militão.

Apartamento de luxo ‘clean’: Karoline Lima revela registros de seu mais novo imóvel (Reprodução/Instagram @karolinel)

“Sejam bem-vindos a minha casa”, disse a influenciadora ao abrir espaço para os detalhes da mansão.

Aparentes, os cômodos do imóvel contam com a sala de estar, varanda gourmet e seu closet luxuoso.

“Eu estou muito feliz. O único móvel que tem até o momento é o carrinho da Cecília. Mas o que importa é que a gente veio, e deu tudo certo”, continuou Karoline por meio dos stories em seu perfil do Instagram.

Ficou curioso para ver os detalhes da casa? Clique no link abaixo e confira registros do imóvel.

Confira: Apartamento de luxo ‘clean’: Karoline Lima revela registros de seu mais novo imóvel