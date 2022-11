Com 48 anos de idade, Eliana mostrou em suas redes sociais que “quem pode, pode...”. A apresentadora do programa dominical no SBT compartilhou nesta quinta-feira (10) momentos marcantes de uma viagem realizada por ela, em suas redes sociais. O que chamou a atenção foi o local da hospedagem da famosa.

De acordo com o portal Quem, as diárias do resort em Maldivas chegam a R$ 206 mil. Em uma das opções mais caras disponibilizada, nove hóspedes podem dividir uma vila de 1,5 mil metros quadrados, três banheiros, piscina privativa, terraço, serviço de mordomo, acesso a uma lagoa natural, além de outros espaços e serviços.

Além das comodidades listadas, há a possibilidade de os hóspedes aproveitarem os restaurantes no local, spa, academia e atividades aquáticas que envolvem mergulhos e passeios de barco.

A apresentadora compartilhou os registros em seus stories do Instagram. Confira fotos do hotel e da hospedagem da famosa:

Luxo em Maldivas: Eliana se hospeda em resort com diárias de até R$ 206 mil (Reprodução/Instagram)

Luxo em Maldivas: Eliana se hospeda em resort com diárias de até R$ 206 mil (Reprodução/Instagram)

Luxo em Maldivas: Eliana se hospeda em resort com diárias de até R$ 206 mil (Reprodução/Instagram)

Luxo em Maldivas: Eliana se hospeda em resort com diárias de até R$ 206 mil (Reprodução)

Lazer de luxo com Jesus Luz e Aline Campos

O casal de famosos Aline Campos e Jesus Luz, ambos de 35 anos, aproveitaram um momento na piscina do hotel Rosewood, em São Paulo, com direito a clicks nas redes sociais. A dupla de artistas publicou fotos no terraço do prédio em frente a uma vista do centro.

Segundo portal Quem, o hotel Rosewood em SP chega a contar com diárias que variam entre R$ 2,9 mil e R$ 6 mil em novembro deste ano.

Em entrevista, Aline Campos, atriz e modelo, abriu o jogo sobre seu relacionamento com o ator Jesus Luz.

“É muito bom se apaixonar, né? Eu já estava há um tempo sem sentir esse friozinho na barriga, sem estar feliz por saber que, por mais que esteja aqui sozinha à noite, eu vou encontrar com ele, que ele está chegando. Então, é muito bom você ter uma pessoa que você sabe que pode contar, uma pessoa que você admira e que sabe que também te admira. Está sendo uma parceria muito legal e cada vez mais madura”, disse ela em entrevista ao portal Quem.

