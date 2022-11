Lazer luxuoso: Jesus Luz e Aline Campos aproveitam piscina de hotel com diárias de R$ 6 mil

A busca pelo lazer não tem preço para alguns famosos. Desta vez, o casal Aline Campos e Jesus Luz, ambos de 35 anos, não mediram esforços ao aproveitarem a enorme piscina do hotel Rosewood, em São Paulo. A dupla de artistas publicou cliques no terraço do prédio em frente a uma vista do centro.

De acordo com o portal Quem, o hotel Rosewood em SP chega a contar com diárias que variam entre R$ 2,9 mil e R$ 6 mil em novembro deste ano.

Em entrevista, Aline Campos, atriz e modelo, abriu o jogo sobre seu relacionamento com o ator Jesus Luz.

“É muito bom se apaixonar, né? Eu já estava há um tempo sem sentir esse friozinho na barriga, sem estar feliz por saber que, por mais que esteja aqui sozinha à noite, eu vou encontrar com ele, que ele está chegando. Então, é muito bom você ter uma pessoa que você sabe que pode contar, uma pessoa que você admira e que sabe que também te admira. Está sendo uma parceria muito legal e cada vez mais madura”, disse ela em entrevista ao portal Quem.

Veja mais notícias sobre famosos e vida de luxo:

Tour de luxo na mansão de Carlinhos Maia

Recentemente o influenciador digital Carlinhos Maia realizou uma aquisição dos sonhos. O famoso compartilhou registros de sua nova mansão em um condomínio luxuoso em Alphaville, São Paulo. A casa é avaliada em R$ 10 milhões e conta com um vasto espaço.

Tour de luxo: Carlinhos Maia apresenta detalhes da mansão avaliada em R$ 10 milhões (Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof)

Com uma arquitetura clássica, a mansão conta com 700 m² e comporta seis quartos e oito banheiros. “Nunca ninguém morou nesta casa”, revelou Carlinhos. Segundo o influenciador, ele não vai morar definitivamente no imóvel, mas será um lugar seu em São Paulo.

O famoso também compartilhou diversos stories nesta segunda-feira (7) no qual explora os ambientes de sua nova propriedade, contando todos os detalhes. Ficou curioso para assistir? Clique no link abaixo:

Confira: Tour de luxo: Carlinhos Maia apresenta detalhes da mansão avaliada em R$ 10 milhões