Tour de luxo: Carlinhos Maia apresenta detalhes da mansão avaliada em R$ 10 milhões

O influenciador digital Carlinhos Maia abriu o jogo sobre sua mansão de luxo e mostrou todos os detalhes da casa nova. Sua nova habitação é uma imensa mansão em Alphaville, em um condomínio luxuoso em São Paulo. O imóvel é avaliado em R$ 10 milhões.

O influencer fez uma publicação no estilo carrossel em suas redes, com direito a tour em seu novo lar. Diversos detalhes da casa foram revelados como piscina, espaços de lazer, interior e fachada chique do imóvel. “Acredite colega”, escreveu ele em uma de suas publicações.

Com uma arquitetura clássica, a mansão conta com 700 m² e comporta seis quartos e oito banheiros. “Nunca ninguém morou nesta casa”, revelou Carlinhos. Segundo o influenciador, ele não vai morar definitivamente no imóvel, mas será um lugar seu em São Paulo.

Carlinhos ainda conta que teve ajuda de Simone Mendes com a procura da propriedade. De acordo com ele, será feita uma grande reforma no ambiente para atender sua nova rotina.

Mansão de Kylie Jenner e Travis Scott

Por falar em mansão luxuosa, o casal de socialite e rapper, Kylie Jenner e Travis Scott, decidiu repassar uma aquisição ‘prá lá’ de luxuosa e com alto valor de mercado. Com a mansão à venda em Beverly Hills, nos EUA, a dupla decidiu vender a casa por US$ 21,9 milhões, cerca de R$ 114,3 milhões na cotação atual.

Casa dos sonhos: Conheça a mansão de luxo de Kylie Jenner e Travis Scott à venda por R$ 114,3 milhões (Reprodução/Instagram @travisscott/Realtor)

Localizada no bairro de Benedict Canyon, a mansão colocada à venda pela dupla fica nas montanhas acima de Beverly Hills. Com quase mil metros quadrados, o imóvel conta com: sete quartos, oito banheiros completos e dois lavabos. Vale lembrar que, quando adquirido em 2018, o valor pago pela casa foi de US$ 13,5 milhões, por volta de R$ 70 milhões na cotação atual.

