Estilo e luxo: Marina Ruy Barbosa vai a casamento com vestido de R$ 46 mil

Para os seguidores de Marina Ruy Barbosa, não é novidade que a atriz marca por onde passar com seus looks glamurosos. Desta vez, não foi diferente.

A ruiva foi a um casamento no último domingo (20) e chamou a atenção com uma peça luxuosa. Da grife Elie Saab, o vestido utilizado pela artista conta com lantejoulas brilhantes em tons opacos, com verde e rosa. Com fitas no look, há uma leve transparência entre os espaçamentos.

Além dos detalhes de cor e tecido na peça, o vestido da artista também revela uma longa capa levemente conectada sobrepondo o braço no momento dos cliques.

Embora o vestido faça parte da Elie Saab, a peça se encontra esgotada na plataforma oficial. De acordo com o portal Purepeople, o look contava com os tamanhos 34 até o 50 enquanto à venda no site. O valor da roupa é avaliado em R$ 46 mil.

Para agregar à sua vestimenta no evento, assinado por Pedro Sales, Marina também comportou uma bolsa da grife Bottega Vaneta e joias da Vivara, marca na qual a atriz possui parceira.

Ensaio radical para revista

Em sessão de fotos compartilhada pela atriz na última sexta-feira (11), Marina Ruy Barbosa surgiu em um ensaio ousado e radical para a revista Bazar.

Ensaio radical e de luxo: Marina Ruy Barbosa surge morena e tatuada em revista (Reprodução/BAZAR)

No texto da postagem a artista escreveu: “Versões de mim” e assumiu diversas facetas para os cliques.

Em uma série de registros, Marina surge fazendo topless, tatuada, cabelo curto, morena do cabelo longo e loira. Desta vez, a ruiva deixou um pouco de lado a verdadeira tonalidade de seus fios para trazer um conceito diferenciado.

“Ser fotografada, para mim, é me despir da própria personalidade e encarnar outros personagens. São versões possíveis da Marina também”, disse Marina Ruy Barbosa ao posar para a Harper’s Bazaar Brasil.

Aos 27 anos, a ruiva é conhecida no ramo artístico na televisão em novelas, mercado publicitário e grife própria, além de toda autenticidade.

