Confira mansão modesta e luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação

Gisele Bündchen, de 42 anos, saiu da mansão em que vivia com o jogador de futebol americano Tom Brady para uma casa menor, no início do ano. Segundo o New York Post, o valor do imóvel foi de US$ 1,25 milhões (cerca de R$ 6,7 milhões na cotação atual). A casa fica na região de Surfside, em Miami, na Flórida. Atualmente, a modelo também adquiriu um outro imóvel secretamente próximo ao ex, de acordo com o Page Six.

Se tratando do imóvel comprado no início do ano, a modelo brasileira teria adquirido a casa em fevereiro de 2022, antes de anunciar oficialmente o divórcio com o jogador de futebol americano, Tom Brady.

Com cerca de 145 m², a mansão segue o padrão médio das casas estadunidenses, sendo composta por três banheiros, três quartos e uma sala de jantar com ilha de mármore, além de contar com abertura para a área externa da casa.

Confira registros do imóvel da supermodelo:

Confira nova mansão luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação (Reprodução)

Confira nova mansão luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação (Reprodução)

Confira nova mansão luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação (Reprodução)

Confira nova mansão luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação (Reprodução)

Confira nova mansão luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação (Reprodução)

Confira nova mansão luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação (Reprodução)

Confira nova mansão luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação (Reprodução)

Confira nova mansão luxuosa adquirida por Gisele Bündchen antes da separação (Reprodução)

Anúncio do término

O término do relacionamento de 13 anos entre Gisele Bündchen e Tom Brady passou por diversas especulações públicas antes do anúncio oficial. A modelo brasileira usou suas redes para anunciar o fim do casamento de longa data com o marido.

Em um comunicado nos stories do Instagram, Gisele agradeceu o tempo em que esteve ao lado do ex-marido e pediu respeito em relação à privacidade.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem”, disse Gisele nos stories do Instagram.

“A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, finalizou.

Veja mais notícias sobre famosos e vida de luxo: