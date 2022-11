Antes de fazer as malas e seguir para o Catar, país onde está acontecendo a Copa do Mundo de 2022, Neymar recebeu mais um jato para agregar à sua coleção. O Camisa 10 da Seleção Brasileira, que já conta com outras duas aeronaves, agora tem a oportunidade de voar em um Falcon 900LX para até 14 passageiros, segundo o UOL.

Além do novo modelo de jato na coleção do craque, Neymar conta com um jato Cessna Citation Sovereign e um helicóptero Airbus ACH145 chamado de ‘Batman’, devido a personalização realizada pelo fabricante a pedido do jogador.

Fabricado em 2011, seu jatinho novo passou para o nome de sua empresa Neymar Sport e Marketing Ltda. este mês. Trimotor, o avião tem a capacidade de comportar seis pessoas em camas reclinadas em voos.

Confira registros do interior do avião do Camisa 10 da Seleção:

Conheça o novo jato de luxo de Neymar, adquirido antes da Copa do Mundo (Reprodução)

Detalhes sobre o jatinho de Neymar

Luxuoso e de primeira linha, o jatinho novo do craque conta com um sistema de conectividade de alta velocidade para que seja possível estar online durante voo.

De acordo com o UOL, o avião de Neymar é um dos primeiros desse modelo a ser produzido, ainda em 2011. A empresa de Neymar é considerada operadora do Falcon e não proprietária, embora esteja em seu nome.

O valor do jato é estimado a partir de U$S 44 milhões (por volta de R$ 235,7 milhões na cotação atual). Contudo, a precificação depende de diversos fatores como tempo de uso, interior, modelos etc. Aviões mais antigos da linha podem ser encontrados por US$ 20 milhões (R$ 107 milhões, na cotação atual).

Agora o atacante já pode se considerar um colecionador de aviões. E aí, embarcaria em um interior luxuoso desses, caso tivesse a oportunidade? De fato, ter e manter uma máquina semelhante requer o bolso preparado, como é o caso de Neymar.

