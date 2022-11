Vitoria Telles, mulher de Alex Telles da Seleção Brasileira, usa mala luxuosa de R$ 17 mil para viagem a Catar

Vitoria Telles, influenciadora digital e esposa do jogador da Seleção Brasileira, Alex Telles, surgiu com uma mala de grife em suas redes sociais. A equipagem da influencer, avaliada em R$ 17 mil, segundo o portal Quem, foi utilizada para carregar seus pertences para ida ao Catar, país do Oriente Médio onde está sendo sediada a Copa do Mundo.

A mala grifada utilizada pela influencer é da famosa marcada Louis Vuitton.

Vitória Telles, mulher de Alex Telles da seleção brasileira, usa mala luxuosa de R$ 17 mil para viagem a Catar (Reprodução/Instagram @vitoriastelles)

Com a partida na segunda-feira (21), a influenciadora digital usou suas redes sociais para comentar em relação às expectativas da competição mundial de futebol. Por meio dos stories do Instagram, disse:

“Já estou aqui no aeroporto e confesso que a ansiedade está grande... Primeiro de ver o Alex viver tudo isso, depois de participar de uma Copa do Mundo em um país do Oriente Médio, que eu nunca fui. Então estou aqui esperando e quero mostrar tudo para vocês”, contou Vitoria.

O Brasil inicia sua performance na Copa do Mundo na tarde de hoje (24), às 16h. Após partida contra a Sérvia nesta quinta-feira, a seleção vai jogar contra a Suíça na segunda-feira (28) e Camarões na sexta-feira (2).

