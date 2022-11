Pronto para representar a camisa 19 da seleção brasileira na Copa do Mundo, que ocorre em Catar, Antony Santos abriu as portas de sua mansão em Manchester, na Inglaterra. O ponta-direita, que também joga no Manchester United, recebeu a jornalista Isa Pagliari em sua residência para fazer as malas em rumo a Catar.

Aos 22 anos de idade, o craque de futebol convocado para representar o Brasil na Copa deste ano habita em uma mansão avaliada em R$ 19 milhões, segundo o EXTRA. O imóvel antes pertencia ao jogador francês Paul Pogba, tendo sido repassado e permanecido com os móveis e decoração presentes.

O imóvel conta com diversos espaços como cinco quartos, piscina interna aquecida e closet de roupas e sapatos. Quando se tratar de abrir gavetas e frigobar, é necessário o uso de um cartão magnético.

Confira imagens do imóvel:

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/YouTube)

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/YouTube)

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/YouTube)

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/YouTube)

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/YouTube)

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/YouTube)

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/YouTube)

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/YouTube)

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/YouTube)

Detalhes da casa

Quando repassada, a mansão permaneceu com a mesma decoração e imóveis. Até hoje há uma mesa de sinuca com as iniciais do antigo proprietário, Pogba, bem como um minicampo de futebol bem na entrada da sala, o PP Arena.

O campo conta com mini gols, placar eletrônico, iluminação de LED e a logo de Pogba no centro, que em breve será substituída pelas de Antony, segundo o jogador.

Durante entrevista, o jogador revelou gostar bastante de acessórios. Antony mostrou suas gavetas com relógios, correntes e brincos – os quais assumiu ter um grande apego. Enquanto alocava os kits de higiene em seu nécessaire, o ponta-direita não escondeu seus gostos por perfumes de grife, cremes e hidratantes.

Do lado de fora, é possível passear pela vasta área com gramado e espaço de lazer gourmet. O imóvel também conta com uma escada em forma de caracol envolta em um lustre brilhante do teto até o meio dela.

Assista ao vídeo na íntegra:

Veja mais notícias sobre famosos e vida de luxo: