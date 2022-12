Tiktoker revela luxos ‘extravagantes’ e inusitados da casa do namorado

Depois de explorar a casa do namorado e registrar nas redes sociais, o vídeo de Gabrielly Fogaça logo viralizou no TikTok. A jovem passeou pela casa do parceiro com a câmera do celular ativada, revelando cada canto do imóvel. Contudo, a atenção foi cativada pelos detalhes luxuosos e inusitados no ambiente.

O lar do namorado da influencer conta com diversos itens de luxo com utilidades incomuns. É possível se deparar com elevador para roupas, uma máquina de lavar compacta dentro do closet, adega de vinhos e outros tipos de aquisições.

Projeto da arquiteta Katia Cavalleri, a casa viralizou na rede com quase 11 milhões de visualizações na plataforma. “Coisas que simplesmente fazem sentido na casa do meu namorado rico” é a forma como o vídeo da Tiktoker é introduzido.

Assista ao vídeo:

Antes de vestir a camisa 19 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que ocorre em Catar, Antony Santos abriu as portas de sua mansão em Manchester, na Inglaterra.

Morada de luxo: Confira a mansão de Antony Santos, da seleção brasileira, de R$ 19 milhões na Inglaterra (Reprodução/Instagram (@antony00) e Youtube)

O ponta-direita, que também atua no time Manchester United, recebeu a jornalista Isa Pagliari em sua residência antes de sua partida para fazer as malas em rumo a Catar.

Com 22 anos de idade, o craque de futebol convocado para representar o Brasil na Copa deste ano habita em uma mansão avaliada em R$ 19 milhões, segundo o EXTRA.

Antes de sua aquisição, o imóvel antes pertencia ao jogador francês Paul Pogba, tendo sido repassado e permanecido com os móveis e decoração presentes.

A casa conta com diversos espaços como cinco quartos, piscina interna aquecida e closet de roupas e sapatos. Para a abertura de gavetas e frigobar, é necessário o uso de um cartão magnético. Ficou curioso para saber mais detalhes sobre o imóvel? Confira no link abaixo:

