“Quem aqui é louco por carros?” Foi a pergunta realizada por Nicole Bahls em suas redes, após compartilhar o registro de sua nova aquisição: uma personalização em seu carrão luxuoso avaliado em R$ 519 mil, segundo o portal EXTRA.

Em suas redes, a modelo e apresentadora de TV falou sobre a mudança que sua Land Rover passou, resultando em acabamento com banco de couro e, segundo ela, materiais de primeira mão.

“Realização de um sonho. Estou muito feliz com o meu carro”, disse ela. A expressão “quem pode, pode” nunca foi tão presente depois de compartilhar os registros nas redes.

Confira imagens do carro da modelo:

Aquisição de luxo: Nicole Bahls exibe ‘carrão’ personalizado de R$ 500 mil (Reprodução/Instagram)

Nicole e o sítio no Rio de Janeiro

Mostrando que pode bancar grandes aquisições, o carro personalizado de Nicole Bahls não é o único feito extravagante da modelo. Além de sua ‘nave’, ela também conta com um sítio, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

O local conta com oito quartos, sendo cada um com instalação de closet e banheiro de luxo. O terreno adquirido pela modelo foi realizada junto ao ex-marido, Marcelo Bimbi, no ano de 2020. Desde então, uma mansão vem sendo construída e reparada.

“É um espaço para hóspedes, mas tenho usado enquanto meu quarto não fica pronto”, diz Nicole Bahls.

Para a decoração, Nicole comprou uma escultura de pantera negra que custa R$ 9 mil e uma mesa de sinuca no formato de carro, com o valor de R$ 18 mil. De fato, é muito luxo ‘excêntrico’ e de qualidade.

Confira algumas fotos do espaço:

Sítio de Nicole Bahls (Reprodução/Instagram)

