Copa do mundo: Catar esbanja luxo com carros e metrôs de metal precioso

Com a Copa do Mundo acontecendo no Catar, muito tem se falado sobre os luxos excêntricos os quais fazem parte do país do Oriente Médio. Devido a diversos xeiques poderosos espalhados pela nação catari, não é de se esperar menos do local.

A região conta com diversos carros de luxo folheados, metrôs de metal precioso e muito mais. Segundo o UOL Carros, os dois mais famosos foram um Lamborghini Aventador e um Bentley Mulsanne. A encomenda do primeiro foi realizada em 2015 por um empresário catari e ficará pronto até o dia 18 de dezembro de 2022.

A data em questão carrega duas simbologias importantes ao país. Uma delas é a grande final da Copa do Mundo de 2022 a ser celebrada. Já a outra, se trata do Dia Nacional do Catar, momento no qual os poderosos bilionários e autoridades exibem seus veículos luxuosos pelas ruas.

Além dos veículos particulares comportarem materiais de alto padrão, o metrô também é de ouro. Nomeado de GoldClub, os bancos dos vagões são inspirados nas poltronas da classe executiva dos aviões. De fato, é luxo que fica difícil contabilizar.

É possível preparar ‘carne de ouro’ luxuosa do Catar em casa

Na última quinta-feira (1), os jogadores da Seleção Brasileira, Vinícius Jr., Éder Militão e Gabriel Jesus, jantaram em um restaurante no Catar, ao lado do ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

Copa do Mundo: É possível preparar ‘carne de ouro’ comida por jogadores brasileiros no Catar em casa (Reprodução/Instagram @nusr_et)

O assunto rendeu nas redes sociais, após os atletas se servirem de uma peça de carne folheada a ouro. No local, o preço da carne pode até mesmo passar de R$3 mil.

Além da filial no Catar, a unidade do restaurante Nusr-Et frequentada pelos atletas é uma das que podem ser encontradas em diversos países como USA, Turquia, Grécia, Reino Unido, Arábia Saudita e Emirados Árabes.

Mas será que é possível reproduzir a carne em casa?

“Mas é possível fazer o processo para ‘banhar’ a carne em ouro com qualquer tipo de carne que a pessoa desejar, como filé mignon e picanha, por exemplo”, disse Paulo Zegaib, chef-proprietário do Dinho’s, restaurante com especialidade em carnes em São Paulo.

Quer saber como? Confira o link abaixo:

Veja: Copa do Mundo: É possível preparar ‘carne de ouro’ comida por jogadores brasileiros no Catar em casa