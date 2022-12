Luxo natalino: Angélica exibe árvore de Natal com fotos da família (Reprodução/Instagram)

Há cerca de uma semana, Angélica usou suas redes sociais para compartilhar a decoração natalina de sua árvore. Em seu Instagram, a apresentadora revelou alguns toques personalizados com fotos de sua família.

Em sua imensa árvore de Natal, Angélica revelou fotos do marido e apresentador, Luciano Huck, bem como de seus filhos. Ao lado do cachorro, a apresentadora aparece ao lado da decoração personalizada.

Nada melhor do que um clima natalino que remete ao contexto familiar. O luxo em questão é o valor sentimental impresso nos pequenos detalhes de uma época cheia de magia e amor.

Confira as fotos:

Luxo natalino: Angélica exibe árvore de Natal com fotos da família (Reprodução/Instagram)

Luxo natalino: Angélica exibe árvore de Natal com fotos da família (Reprodução/Instagram)

Luxo natalino: Angélica exibe árvore de Natal com fotos da família (Reprodução/Instagram)

Luxo natalino: Angélica exibe árvore de Natal com fotos da família (Reprodução/Instagram)

Luxo natalino: Angélica exibe árvore de Natal com fotos da família (Reprodução/Instagram)

Ficou por dentro da árvore de Natal de Marina Ruy Barbosa?

Marina Ruy Barbosa usou seu Instagram na terça-feira (6) para compartilhar uma foto revelando sua decoração natalina para 2022. Fugindo do habitual, a decoração personalizada da ruiva traz uma característica diferente.

Clima natalino: Marina Ruy Barbosa esbanja árvore de Natal luxuosa (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

O espaço de seu lar foi invadido por uma belíssima e enorme árvore de Natal embaixo da escada. Diferente dos pisca-piscas coloridos e cheios de tons, a atriz resolveu apostar em luzes mais neutras e douradas para ornamentar sua árvore.

No local onde seria a habitual estrela amarela e brilhosa, é possível enxergar pinhos secos e um cesto de palha no entorno. Embora nada convencional, o elemento deu um ar luxuoso no cômodo da ruiva.

Veja mais notícias sobre luxo e famosos: