Marina Ruy Barbosa usou seu Instagram nesta terça-feira (6) compartilhar uma foto revelando sua decoração natalina para 2022. O espaço de seu lar foi invadido por uma belíssima e enorme árvore de Natal embaixo da escada.

Diferente dos pisca-piscas coloridos e cheios de tons, a atriz resolveu apostar em lues mais neutras e douradas para ornamentar sua árvore.

No local onde seria a habitual estrela amarela e brilhosa, é possível enxergar pinhos secos e um cesto de palha no entorno. Embora nada convencional, o elemento deu um ar luxuoso no cômodo da ruiva.

Confira a foto:

Clima natalino: Marina Ruy Barbosa esbanja árvore de Natal luxuosa (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

