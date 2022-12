Sabrina Sato surge com vestido luxuoso de R$ 45 mil na CCXP22

Sabrina Sato já provou ser um ícone da moda inusitado por diversas vezes. No último dia de CCXP22, neste domingo (4), a apresentadora surgiu no palco Thunder com um vestido ‘pra lá’ de diferente. Além da peculiaridade dos detalhes, o valor da peça também chama a atenção.

O vestido branco e longo com bexigas 3D vermelhas faz parte da grife Loewe, sendo avaliado em US$ 8.500 na plataforma marca, cerca de R$ 45.900 na cotação atual. Mesmo assim, não para por aí!

Sabrina também calçou uma sandália de salto alto branca, com a mesma dinâmica de balão 3D vermelho aplicada no vestido, sendo parte da mesma grife. O par de calçados da artista custa US$ 1.200, cerca de R$ 6.480 na cotação atual. Feito de pele de cabra, o produto também pode ser encontrado no site de vendas oficial da marca.

