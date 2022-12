Depois de recepcionar famosos em um evento em São Paulo, no meio de dezembro, Gisele Bündchen resolveu direcionar seu momento de descanso em uma cobertura duplex em Santa Catarina. A supermodelo resolveu passear com os filhos e tirar alguns dias de férias após seus trabalhos.

Segundo uma imobiliária da cidade, uma cobertura duplex como a que Gisele se hospedou com os filhos, está avaliada em R$ 31 milhões. Com 665 m² de área privativa, o imóvel conta com cinco suítes, sete banheiros, quatro vagas na garagem, piscina privativa, além de uma jacuzzi.

O duplex luxuoso selecionado pela supermodelo fica em Itajaí, Santa Catarina. Gisele levou seus filhos, Benjamin, 13 anos, e Vivian, de nove.

Localizado no condomínio residencial Bravíssima Private Residence, o ambiente apresenta restaurantes, paisagens naturais paradisíacas, spas, piscina com borda infinita, quadra de tênis, entre outros espaços.

Férias de Luxo: Gisele Bündchen se hospeda em cobertura avaliada em R$ 31 milhões (Reprodução)

Host em São Paulo

De volta ao Brasil, Gisele Bündchen foi a anfitriã de uma festa que comemora 60 anos da Vivara, uma joalheria de grande destaque no país. Sua passagem, em São Paulo, ocorreu na segunda-feira (12) e contou com diversos famosos recepcionados pela supermodelo.

Anfitriã de luxo: Gisele Bündchen recepciona famosos em festa de joalheria (Reprodução/AgNews)

Presente no evento, a atriz Claudia Raia deixou sua impressão sobre as peças. “Estou muito poderosa! Muitas pedras, muito lindo. Joia é uma coisa afetiva. Não é só o poder, é o poder do afeto. Eu tenho joias de família, que passaram da minha vó para minha mãe, e da minha mãe para mim. Tenho uma riviera de brilhante que vai para a Sophia. Ela tem 19 anos e troca joias comigo, roupas, sapatos... filha mulher é babado”, disse, segundo o portal Quem.

