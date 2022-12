De volta ao Brasil, Gisele Bündchen foi a anfitriã de uma festa que comemora 60 anos da Vivara, uma joalheria de grande destaque no país. Sua passagem, em São Paulo, ocorreu nesta segunda-feira (12) e contou com diversos famosos recepcionados pela supermodelo.

Presente no evento, a atriz Claudia Raia deixou sua impressão sobre as peças. “Estou muito poderosa! Muitas pedras, muito lindo. Joia é uma coisa afetiva. Não é só o poder, é o poder do afeto. Eu tenho joias de família, que passaram da minha vó para minha mãe, e da minha mãe para mim. Tenho uma riviera de brilhante que vai para a Sophia. Ela tem 19 anos e troca joias comigo, roupas, sapatos... filha mulher é babado”, disse, segundo o portal Quem.

Anfitriã de luxo: Gisele Bündchen recepciona famosos em festa de joalheria (Reprodução/Agnews)

Passagem de Gisele no Brasil e look da modelo

Ao lados dos filhos, Vivian e Benjamin, Gisele veio a São Paulo especialmente ao evento da joalheria. Desde que sua separação com o jogador de futebol americano, Tom Brady, foi anunciada, esta é a primeira vez da supermodelo em terras brasileiras.

Para a festa, Gisele Bündchen elegeu uma peça do estilista Reinaldo Lourenço. Além disso, o dourado do vestido apresenta um ‘glow’ à supermodelo, responsável pela recepção dos famosos.

Se tratando da marca prestigiada, não poderia faltar itens de joalheria em Gisele. Sua maquiagem também remetia a um leve tom dourado.

