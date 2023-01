Luxo em dose dupla: Selena Gomez e Nicola Peltz usam vestidos idênticos e personalizados da grife Valentino

A virada de ano de Selena Gomez e Nicola Peltz foi agitada neste fim de semana. Não apenas repleto de momentos festivos, mas também com muita classe e luxo. As atrizes combinaram um look para o Réveillon e chamaram atenção nas redes sociais.

Os vestidos utilizados por Selena e Nicola foi um dos destaques na internet devido aos bastidores da escolha. As peças foram personalizadas especialmente para as atrizes, tendo a assinatura da famosa grife Valentino.

Tendo o diretor criativo da Valentino, Pierpaolo Piacciolo, em sua rede de contatos, Nicola já usou um de seus designs no dia de seu casamento com o ex-modelo e filho do jogador de futebol inglês David Beckham, Brooklyn Beckham. Desta vez, a criação usada por ela e Selena continha uma composição com lantejoulas prateadas e o nome de cada uma nas tags das peças.

Twinning! 👯‍♀️



Para celebrar o ano novo, Selena Gomez e Nicola Peltz vestiram vestidos iguais personalizados pela Valentino. ✨ pic.twitter.com/PVD7zXuOp0 — Portal Selena Brasil | Fan Account (@PortalSelenaBR) January 2, 2023

Os três passaram a virada do ano na Ciudad de Los Cabos, no México. Não é novidade que o trio tenha passeado juntos, pois já foram vistos outra vez em reuniões diferentes.

Registro nas redes

Em novembro deste ano, Selena passou o Dia de Ação de Graças ao de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. A cantora de ‘Calm Down’ e atriz surgiu em um registro publicado por Brooklyn no Instagram em um jantar com os amigos.

Bem angelicais em seus vestidos para a virada de ano, a dupla ainda registrou uma foto com a mesma tatuagem escrito “angel” (anjo, em tradução livre) em seus braços.

Selena Gomez and Nicola Peltz got matching “angel” tattoos together pic.twitter.com/Cqy1dqkRbT — Selena Gomez Source (@GomezSource) January 2, 2023

“Obrigada @maisonvalentino, para mim e para meus vestidos de anjos! Me senti como uma fada!” Escreveu Selena Gomez na legenda de sua foto. Por outro lado, Nicola Peltz ressaltou a combinação das peças e, assim como a amiga, também agradeceu.

