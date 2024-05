Homem que sumiu na década 90 é encontrado há 200 metros da casa em que cresceu; entenda a história

Um homem de 45 anos foi ‘reencontrado’ após ficar 26 anos desaparecido na cidade de El Guedid, Argélia. Omar Bin Omran sumiu na década de 90, durante a guerra civil do país, e foi encontrado vivo no sótão do vizinho, há 200 metros da casa em que cresceu.

ANÚNCIO

De acordo com o g1, um homem de 61 anos foi preso por suspeita de sequestro. Omar estava desaparecido desde 1998, após o conflito que durou uma década entre o governo da Argélia e grupos islâmicos.

Ainda segundo o texto, a família achava que o rapaz estava entre os milhares de mortos e desaparecidos da guerra.

As autoridades locais informaram que ele foi encontrado no último dia 12 de maio em baixo de um palheiro.

Denúncia anônima

A vítima foi achada após uma denúncia anônima. “Após este relato, o procurador-geral ordenou a abertura de uma investigação aprofundada e os agentes foram à casa em questão”, disse um oficial da Justiça.

“No dia 12 de maio, às 20h, horário local, a vítima Omar bin Omran, de 45 anos, foi encontrada no porão de seu vizinho, BA, 61 anos”, explicou. O suspeito pelo sequestro tentou fugir, mas foi preso.

A motivação pelo suposto sequestro seria uma disputa de herança, segundo o irmão da vítima. Omar está recebendo tratamento médico e psicológico e a a investigação ainda está em andamento.

ANÚNCIO

Segundo o porta-voz do Ministério Público, o crime foi considerado algo “atroz”. A vítima explicou as autoridades que, às vezes enxergava há família do cativeiro, mas não conseguia pedir ajuda pois foi convencido pelo suposto sequestrador que estava sob um feitiço.

A imprensa local também informou que a mãe de Omar faleceu em 2013.