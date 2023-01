Thaila Ayala resolveu repassar a peça utilizada em seu casamento com Paulinho Vilhena em 2011. Agora, seu vestido foi colocado à venda por R$ 15 mil. Desenvolvido pelo estilista Samuel Cirnansck, a roupa se encontra na vitrine online do site Gringa, o e-commerce de Fiorella Mattheis voltado à revenda de artigos exclusivos de luxo.

Próxima noiva de luxo: Thaila Ayala anuncia vestido de casamento por R$ 15 mil (Divulgação/Gringa)

Embora a plataforma esteja habituada ao repasse de acessórios de grife, é a primeira vez em que um vestido de noiva foi colocado na vitrine online. Com um decote nas costas, o vestido da atriz apresenta um formato de coração no busto.

“Desapegar, além de ser uma fonte de renda extra, é uma chance de renovar e limpar a energia de itens que não cabem mais na sua vida”, disse Fiorella Mattheis em entrevista à Vogue Brasil, em relação ao vestido de Thaila Ayala.

Embora a atriz tenha se casado com Paulinho Vilhena em 2011, o casal se separou três anos depois. Atualmente, Thaila Ayala está casada com Renato Góes. Fruto do novo casamento, a artista está grávida de uma menina, Teresa, e também já tem outro filho com o ator, o Francisco.

Anitta e o repasse do imóvel luxuoso

Há três meses que a mansão de luxo de Anitta foi anunciada no mercado imobiliário. Com o foco em repassar o imóvel, a cantora e sua família resolveram trocar de corretor para, finalmente, conseguir vender a casa o mais rápido possível. O espaço fica localizado em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Anitta faz ‘descontão’ para vender mansão de luxo (Reprodução/Instagram)

De acordo com o Extra, o valor atual da casa é de R$ 11,5 milhões, sendo R$ 500 mil a menos em relação ao preço definido no início. Renan Machado, irmão e sócio de Anitta, postou um vídeo com a presença do novo corretor imóvel. De acordo com ele, “Agora a gente vende essa casa”.

A casa conta com 1.200 metros quadrados de área construída e será repassada sem os móveis e objetos pertencentes à artista. A mansão também aloca quatro suítes, sala de jantar, sala de estar, sauna, closet, piscina e um jardim extenso.

