Tendência: Maiô etéreo de Ticiane Pinheiro arranca elogios na internet; confira

Ticiane Pinheiro soube bem como aproveitar um passeio nestes últimos dias. A apresentadora de 46 anos de idade surgiu com um biquíni hot pants branco, conectado da parte inferior com a superior e publicou registros em suas redes sociais, nesta quinta-feira (19).

A publicação rendeu diversos elogios à apresentadora, que elegeu um maiô bem elegante. Com emojis de âncora, coração, sol e ondas, Ticiane escreveu “Bom dia” na legenda e recebeu diversas mensagens de carinho.

Além das respostas de bom dia dos internautas, muitos elogiaram Ticiane com “Linda”, “Deusa”, “Gata”, “Belíssima”, “Elegante”, entre outros adjetivos. A apresentadora esteve em um passeio em Santo André-Cabralia, na Bahia, ao lado do marido, César Tralli, e as filhas, Manu e Rafa.

Relacionamento em família

Embora Rafa seja fruto do casamento de Ticiane com o ex-marido e apresentador, Roberto Justus, a menina tem uma ótima relação com o padrasto. No aniversário de 52 anos de César Tralli, Rafa prestou uma homenagem a ele.

“Dia desse ser humano que me fez com que eu me sinta ainda mais importante com o papel de enteada/filha. Bis, obrigada por me receber de braços abertos há 9 anos e meio para começar sua nova jornada de vida na nossa família. Eu sou muito grata por você ter entrado nela, me amado imensamente e incondicionalmente! Eu te amo e tento retribuir a cada dia que passa tudo que você faz e já fez por mim nessa vida. Te amo absurdamente. Você é o ‘paidrasto’ que a vida me deu e que aprendi a amar!”, escreveu Rafa no período em que comemorou mais um ano do apresentador.

Ticiane e César Tralli têm um relacionamento há quase 10 anos, embora o casamento tenha ocorrido apenas em 2017. Deste então, os apresentadores seguem juntos.