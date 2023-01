Rafa Kalimann deixou o elenco de “Vai na Fé” e precisou ser trocada às pressas

Rafa Kalimann perdeu mais uma oportunidade na TV Globo. Depois de ser confirmada em “Vai na Fé”, a influenciadora digital perdeu sua participação por não ter o registro de atriz e a emissora precisou correr para achar uma substituta.

Com a proibição feita pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ), a direção escalou Sofia Starling, que fez a vilã Rita de “Malhação - Seu Lugar no Mundo”, levada ao ar em 2015.

Conhecida também como a ex-namorada do apresentador André Marques, a famosa atuou em “O Tempo não Para” e “Verão 90″. Agora, Sofia vai regravar as cenas que Rafa já havia feito no fim de dezembro com o então namorado José Loreto. Vale destacar que a ex-BBB e o ator anunciaram o fim do relacionamento na segunda-feira (16).

Em "Vai na Fé", José Loreto interpreta Lui, um grande cantor (Reprodução/Globo)

Segundo o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, a emissora carioca não enviou corretamente a solicitação e, por isso, o pedido foi negado.

Com isso, a Globo confirmou que estava procurando uma atriz para regravar as cenas da personagem, que irá aparecer pela primeira vez no capítulo 21, previsto para ir ao ar no dia 8 de fevereiro, e ficará na história durante dois capítulos.

Próximas cenas

Nos próximos capítulos de “Vai na Fé”, Sol (Sheron Menezzes) estará sem dinheiro e, depois de ter sua luz cortada, ela se vê obrigada a aceitar dançar na banda de Lui (José Loreto) para ganhar uma grana. Por outro lado, o cantor acaba oferecendo um contrato fixo para a protagonista da trama, mas, por causa de Carlão, ela rejeita.

Sem saída, a personagem de Sheron Menezzes conversa com o marido e dirá que vai ter que aceitar a proposta de Lui, caso contrário eles ficarão na pior. Mesmo contrariado, ele aceita. Em seguida, Sol corre para casa do cantor para dizer que aceita trabalhar com ele. Lui fica extremamente feliz, até porque ele sente um sentimento amoroso pela dançarina.

