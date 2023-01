Luxo flamejante: Jenna Ortega exibe joias de R$ 2,2 milhões durante passagem no Globo de Ouro (Reprodução/Instagram @jennaortega)

Durante o Globo de Ouro, que aconteceu na semana passada, Jenna Ortega marcou presença, assim como diversos outros artistas aguardados no evento. Seja para concorrer às indicações ou prestigiar os colegas de trabalho, muuitos famosos passaram pelo tapete vermelho com combinações luxuosas.

A atriz que deu vida à famosa Wandinha, na nova série da Netflix, surgiu na 80ª edição do evento com nove peças da grife americana Tiffany. Jenna Ortega comportou um brinco, três colares, um bracelete e quatro anéis.

Das peças utilizadas pela atriz, cinco estão à venda no Brasil em torno de R $1.657.800. Por outro lado, o restante chega a R$ 578 mil. Confira os registros:

Combinação etérea no tapete vermelho

Jenna Ortega era uma das famosas mais aguardadas para a passagem no tapete vermelho do ‘Globo de Ouro’ e conseguiu ser um destaque com sua presença. A artista fez uma belíssima escolha para o evento.

A atriz selecionou um amplo vestido da grife Gucci marrom rosado com drapeado plissado e babados em camadas, parte da coleção da grife italiana, do designer Alessandro Michele. De acordo com a Vogue, a peça foi estilizada por Enrique Melendez.

“O que mais me atraiu nesse visual é que ele parecia um afastamento de muitos dos looks mais sombrios que tenho usado ultimamente”, contou Jenna Ortega.

“Nunca usei nada parecido antes”, disse a atriz. “Eu naturalmente gravito em tons de terra, então é um ótimo tom, e os anéis metálicos que unem o vestido o mantêm interessante. O vestido também era muito leve e confortável, o que me deixou empolgada porque esse tipo de coisa é sempre muito comprido e desajeitado.”

