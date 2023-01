Luxo etéreo: Jenna Ortega marca passagem no Globo de Ouro com vestido sublime (Reprodução/Instagram @jennaortega)

Assim como diversos artistas que passaram pelo tapete vermelho do Globo de Ouro na tarde desta terça-feira (10), Jenna Ortega conseguiu ser um destaque com sua presença. A intérprete da famosa Wandinha Addams na produção da Netflix fez uma belíssima escolha para o evento.

A atriz selecionou um amplo vestido da grife Gucci marrom rosado com drapeado plissado e babados em camadas, parte da coleção da grife italiana, do designer Alessandro Michele. De acordo com a Vogue, a peça foi estilizada por Enrique Melendez.

“O que mais me atraiu nesse visual é que ele parecia um afastamento de muitos dos looks mais sombrios que tenho usado ultimamente”, contou Jenna Ortega.

“Nunca usei nada parecido antes”, disse a atriz. “Eu naturalmente gravito em tons de terra, então é um ótimo tom, e os anéis metálicos que unem o vestido o mantêm interessante. O vestido também era muito leve e confortável, o que me deixou empolgada porque esse tipo de coisa é sempre muito comprido e desajeitado.”

Confira alguns registros:

Premiação do Globo de Ouro

Além de marcar presença para os cliques de seu fabuloso vestido, o motivo principal pelo qual Jenna Ortega esteve na premiação foi para concorrer uma categoria e prestigiar os colegas de trabalho. A atriz de ‘Wandinha’ concorreu como ‘Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical’, mas quem acabou levando foi Quinta Brunson, de ‘Abbott Elementary’.

Dentre vários cliques e flashes, Jenna Ortega também foi registrada ao lado de Selena Gomez, que também concorreu à mesma categoria durante a premiação. A presença da atriz rendeu diversos compartilhamentos e assunto nas redes sociais.

