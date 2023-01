‘Globo de Ouro’: Selena Gomez surge com vestido de veludo luxuoso da grife Valentino

A 80ª edição do Globo de Ouro ocorreu nesta terça-feira (10) e contou com diversos famosos internacionais para a disputa da premiação que prestigia seus trabalhos artísticos. Uma das figuras de destaque presentes no local foi Selena Gomez. A atriz e cantora elegeu uma peça de ‘tirar o fôlego’.

Selena Gomez surgiu no local com um longo vestido de veludo da grife Valentino em forma de coluna, composto por detalhes sutis que destacaram sua peça de luxo. Sem alças, o vestido da artista conteve um pequeno recorte no busto, além de uma fenda no centro.

A peça de Selena Gomez também apresentou mangas roxas bufantes, além de uma longa calda que se estendia pelo tapete vermelho. Para agregar na escolha, a artista combinou um par de salto plataforma preto aberto.

Confira alguns dos registros:

Selena Gomez for Golden Globe Awards pic.twitter.com/xWMBtTWxlZ — jo (@fetishxsel) January 11, 2023

selena gomez looks gorgeous at the golden globes pic.twitter.com/bqS7HEfl88 — 2000s (@PopCulture2000s) January 11, 2023

Primeira indicação

Pela primeira vez, Selena Gomez recebeu indicação ao Globo de Ouro como ‘Melhor Atriz de Televisão em Série Musical ou Comédia’. Contudo, Quinta Brunson levou o troféu por sua atuação em ‘Abbott Elementary’.

A série em que é protagonizada pela artista, ‘Only Murders in the Building’, foi indicada para ‘Melhor Série de TV – Musical ou Comédia’, bem como os co-protagonistas de Gomez, Steve Martin e Martin Short, indicados para a categoria de melhor ator para o programa.

Ativa em suas redes sociais recentemente, Selena Gomez tem interagido com seus fãs por diversos momentos. Com projetos aflorados e prontos para sair do forno, os fãs não poderiam ficar mais animados.

A artista revelou que seu terceiro álbum de estúdio ainda sairá este e ano. No final de 2022, a cantora e atriz lançou um documentário tocante sobre sua trajetória no mundo da fama, bem como os problemas de saúde – físicos e emocionais – enfrentados por ela. ‘My Mind & Me’ está disponível na Apple TV e revela um dos lados mais vulneráveis da estrela de ‘Only Murders in the Building’.

