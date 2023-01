Estadia de luxo: Laura Neiva compartilha registros em piscina de hotel do Rio com diárias de R$ 2 mil (Reprodução/Instagram @neivalaura)

Janeiro é um mês de muita chuva, mas também de muito sol e calor. A atriz Laura Neiva soube bem como aproveitar a semana em uma enorme piscina de hotel de luxo. A famosa se hospedou no hotel Fasano, no Rio de Janeiro, onde é possível contemplar uma vista paradisíaca do local.

A piscina de borda infinita em que Laura aproveitou oferece uma paisagem da famosa praia de Ipanema, além da vista para o Arpoador, o Morro dois irmãos e o Corcovado. Dependendo da classificação escolhida pelo hóspede da instalação, a diária pode variar entre R$ 1.942,00 e R$ 2.462,00, segundo o portal Desejo Luxo.

Ao registrar as fotos em seu Instagram com a legenda: “Piscininha, amor!”, o marido e ator, Chay Suede, depositou seu elogio à esposa: “Coisa mais linda que eu já vi”. Além de Chay, outros famosos e colegas de trabalho da artista também inseriram suas mensagens de carinho e elogios.

Arraste as fotos para o lado e confira o carrossel da rede social:

Ticiane Pinheiro foi outra celebridade que aproveitou bem o calor de janeiro. A apresentadora de 46 anos de idade surgiu com um biquíni hot pants branco, conectado da parte inferior com a superior e publicou registros em suas redes sociais, nesta quinta-feira (19).

Tendência: Maiô etéreo de Ticiane Pinheiro arranca elogios na internet; confira (Reprodução/Instagram @ticianepinheiro)

A publicação rendeu diversos elogios à apresentadora, que elegeu um maiô bem elegante. Com emojis de âncora, coração, sol e ondas, Ticiane escreveu “Bom dia” na legenda e recebeu diversas mensagens de carinho.

Além das respostas de bom dia dos internautas, muitos elogiaram Ticiane com “Linda”, “Deusa”, “Gata”, “Belíssima”, “Elegante”, entre outros adjetivos. A apresentadora esteve em um passeio em Santo André-Cabralia, na Bahia, ao lado do marido, César Tralli, e as filhas, Manu e Rafa.

