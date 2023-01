Reparo de luxo: Retoques em tatuagem de Mc Guimê para o BBB 23 podem custar R$ 60 mil

Antes mesmo de entrar no BBB 23, MC Guimê retocou suas mais de 100 tatuagens. O integrante do grupo Camarote fez um reparo em todos os desenhos do corpo que pode custar R$ 60 mil reais.

De acordo com o tatudor ao Gshow, Adão Rosa, foi necessário o trabalho de seis tatuadores ao mesmo tempo para finalizar o trabalho em apenas um dia.

“Nós ficamos em seis tatuadores, ao mesmo tempo, a gente tem uma pomada anestésica, que chamo de creme mágico que desenvolvi a fórmula, então é possível fazer isso com ele suportando a dor. Ele falou pra mim que tinha que arrumar as tatuagens o mais rápido possível antes de entrar no Big Brother”, disse o tatuador.

Além dos reparos, o funkeiro e esposo da cantora Lexa resolveu substituir o registro de caveira na barriga por uma imagem de leão. “Pegamos um dia reformando todas as tatuagens que ele tem na parte da frente, no rosto e a mão dele”, contou.

Ajustes no registro do corpo

Embora o valor do reparo possa chegar a R$ 60 mil, Mc Guimê não precisou pagar pelo trabalho. O artista fez uma permuta com o tatuador, que o atende há 11 anos. “Podemos dizer que ele gastaria em torno de R$ 60 mil para reformar todas as tatuagens porque foram seis tatuadores”, pontuou.

A tatuagem na pálpebra do funkeiro também passou por ajustes. Apesar de André resistir em fazer o procedimento temendo atingir os olhos, Mc Guimê convenceu o tatuador.

“Eu não queria tatuar porque nunca tinha tatuado e a pele é muito fina, corre muito risco ali, se você afundar um milímetro mais a agulha, pega ali no globo ocular, é bem difícil de fazer, fiquei muito nervoso no dia, não queria fazer e ele insistiu, queria muito, essa foi a tatuagem mais inusitada”, contou Adão Rosa.