BBB 23: Participantes do reality são comparados a personagens de desenhos animados; confira o compilado

O ‘BBB 23′ já começou com um compilado de conteúdos que serviram de base para internautas materializarem uma das camadas do entretenimento: a produção de memes na internet. Desta vez, os usuários das redes compararam participantes da nova edição do reality com personagens de desenhos animados.

Se tem uma coisa que o brasileiro domina é a arte de produzir memes para a web. Apesar do jogo, o entretenimento em todas as instâncias é o que conta do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.

Após os diversos compartilhamentos, os memes giraram nas redes sociais e fizeram sucesso entre os amantes do programa. A comparação dos confinados com os personagens de desenhos animados foi feita por meio das características das figuras da ficção com os brothers.

Confira as comparações realizadas pelos usuários das redes:

Ltô passando MUUUUITO MAAAAL pq falaram que a kinga da Bruna Griphao se parece com a fuga das galinhas e É VERDADE KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/tp0exGV8JN — #BBB23 - Preta (@pretademaiss) January 17, 2023

sou fã do guime desde a época que ele atuava em espanta tubarões #BBB23 pic.twitter.com/TrnHQeViSi — Senhora Pomba (@YorranaCarvalh1) January 17, 2023

O Cristian do #BBB23 é idêntico ao Johnny Bravo pic.twitter.com/B45NC2Ow5B — Ba gi (@bagicomenta) January 17, 2023

Antes de o reality show entrar em vigor, Tadeu Schmidt anunciou que o prêmio passaria por uma mudança radial. Em um vídeo publicado no Instagram, o apresentador contou que o valor final do ‘BBB 23′ vai mudar conforme as semanas do programa, podendo variar o total de R$ 1,5 milhão.

De acordo com Tadeu, os participantes da casa mais vigiada do Brasil vão ter que se dedicar nas provas do líder e do anjo para que o valor pago ao vencedor fique mais alto: “E o prêmio final que vai mudar? Mas tem que se dedicar! Lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder”, disse Tadeu, em um vídeo que foi postado na página oficial do “BBB 23.″

Assim como nas edições anteriores, a atual conta com diversas surpresas a serem reveladas durante a exibição.

